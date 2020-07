Аталанта зіграє з Брешією в рамках 33-го туру італійської Серії А.

Українець Руслан Маліновський розпочне матч зі стартових хвилин.

Scendiamo in campo così! 👏

Here's our Starting XI for #AtalantaBrescia! 👊#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/5zRsvfSNzO