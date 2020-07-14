Аталанта - Брешія: онлайн-трансляція матчу 33 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта в 33 турі італійської Серії А приймає Брешію.

Матч відбудеться у вівторок, 14 липня, в Бергамо. Початок о 22:45. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Аталанта - Брешія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 32 турі Аталанта зіграла внічию в Турині з Ювентусом (2:2), а Руслан Маліновський забив гол-красень. Брешія в 32 турі вдома зазнала поразки від Роми (0:3).

Аталанта після 32 турів посідає 4 сходинку в турнірній таблиці Серії А, маючи 67 очок. У Лаціо та Інтера на 1 бал більше. Брешія з 21 очком у доробку - на передостанньому 19 місці.