Маліновський: Можливо Роналду після цього голу мене краще запам'ятає

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський міг пропустити матч 32-го туру чемпіонату Італії проти Ювентуса (2:2). У цій грі українець відзначився голом після виходу на заміну.

Про це розповів сам гравець.

"Роналду? Кріштіану провів вже ігор 800, не думаю, що він запам'ятав мене. Можливо, після цього голу він мене краще запам'ятає".

Руслан також розповів про своє пошкодженні, через якого міг пропустити матч з Ювентусом.

"Приїхав додому - ніби все нормально. Минула ніч, прокинувся і відчув трохи неприємне відчуття в коліні. Це була бічна зв'язка. Можливо, десь оступився під час гри. Мені знадобилася доба, щоб зробити все фізіопроцедури на базі і через два дні я вже відчував себе добре ", - розповів Малиновський.

У поточному сезоні 27-річний хавбек провів 37 матчів за Аталанту у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 4 результативні передачі.