Академія Динамо дає більше талантів, ніж академія Шахтаря, - Шевчук

Молоді гравці Динамо не завжди можуть себе проявити повною мірою.

Про це сказав колишній гравець Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук

"У Динамо останнім часом академія дає дуже багато хороших обдарованих гравців. Наприклад, Попов останнім часом з'явився. Вони дуже добре заходять, але потім немає якогось продовження, немає підтримки. Шапаренко, наприклад, не може вийти на той рівень, який показував. Це властиво молодим гравцям. І в цей момент важлива підтримка тренерського штабу і президента клубу. Щоб хлопці розвивалися далі. Важливо мати терпіння тренерському штабу. Тому що молодому властиво грати нестабільно.

Академія Динамо дає багато талантів. На мій погляд, навіть більше, ніж академія Шахтаря. Але вони в один момент запалюються, а потім потухають. Потрібна їм підтримка від тренерів та керівництва клубу", - сказав Шевчук.