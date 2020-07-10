Співвласник Карпат розповів про фінансування львівського клубу

Джерело - Трибуна.

Всі солідні європейські клуб не фінансується з царського столу, вони заробляють на себе самі, завдяки вірним уболівальникам.

Про це заявив співвласник Карпат Олег Смалійчук.

"Не хочу ні фінансувати сам, ні щоб фінансували партнери. Жоден солідний європейський клуб не фінансується з царського столу. Вони заробляють на себе самі, завдяки вірним уболівальникам, дозволеним комерційним і маркетинговим процесам. Гроші потрібно вміти заробляти, а не випрошувати. Клуб може і повинен заробляти сам на себе, мною доведено", - сказав Смалійчук.

Нагадаємо, УАФ відкрила справу проти Смалійчука.

Раніше була названа сума, за яку Коломойський продасть частку у Карпатах Смалійчуку.