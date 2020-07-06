 Названа сума, за яку Коломойський продасть частку у Карпатах Смалійчуку | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Призначено нову дату матчу Польща - Україна
Сьогодні 21:09 318
Юзік: Нам з Павелком незрозуміло, на що витрачаються виділені на реконструкцію стадіону у Кривому Розі майже 70 млн грн
Сьогодні 22:10 724 1
Гвоздик оцінив перспективи Усика в суперважкій вазі
Сьогодні 21:25 1477 1
Гвоздик: Лопес буде небезпечним на початку бою з Ломаченком
Сьогодні 18:55 2116
Карпати запропонували Профутболу провести дебати з іншим співвласником клубу
Сьогодні 17:55 497
Призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо - Ворскла
Сьогодні 17:24 1230 1
Рябоконь визнаний найкращим тренером 29 туру УПЛ
Сьогодні 13:45 480
Фаворов – найкращий гравець 29 туру УПЛ
Сьогодні 13:29 369
Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України
Сьогодні 12:26 1233
Маліновський – найкращий гравець матчу з Кальярі
Сьогодні 11:44 1620
Блоги
Динамо - Шахтар: ставки букмекерів
Динамо - Шахтар: ставки букмекерів Андрій Твердохліб
04.07.2020 16:00 619
Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20
Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20 Андрій Твердохліб
04.07.2020 15:15 2556 1
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера Valeriy Ruchka
03.07.2020 13:01 1724
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
02.07.2020 05:29 7189
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
01.07.2020 21:21 6604
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:29 Футбол Вердер зіграв у результативну нічию з Гайденгаймом і залишився у Бундеслізі 99
23:10 Футбол Названа сума, за яку Коломойський продасть частку у Карпатах Смалійчуку 566
22:55 Футбол Рібері через пограбування може залишити Серію А 528
22:40 Футбол Циганик: Другий інвестор вважає, що продаж частини Карпат Смалійчуку пройшов не зовсім коректно 182
22:26 Футбол Леванте та Реал Сосьєдад не виявили сильнішого у 34 турі Ла-Ліги 477
22:10 Футбол Юзік: Нам з Павелком незрозуміло, на що витрачаються виділені на реконструкцію стадіону у Кривому Розі майже 70 млн грн 724 1
21:55 Бокс Названа дата бою Постола з Раміресом 1034
21:40 Футбол Стала відома причина, по якій Монзуль поставила пенальті в ворота Зорі 2289 1
21:25 Бокс Гвоздик оцінив перспективи Усика в суперважкій вазі 1477 1
21:09 Футбол Призначено нову дату матчу Польща - Україна 318
20:54 Футбол Оболонь Бровар втратила перемогу над Прикарпаттям у 22 турі Першої ліги 1281
20:41 Баскетбол Руслов залишається у Черкаських Мавпах 1206
20:25 Бокс Гірн назвав умову для повернення Белью на ринг 1903
20:10 Футбол Пятов оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу Європи 1550
19:55 Баскетбол Прометей підписав контракт з американською легіонеркою 1505
19:40 Бокс Вайт не має наміру поступатися Джошуа боєм з Ф'юрі 2044
19:33 Футбол Мішуренко: Інгулець - як вино, з кожним роком стає кращим 1680
19:25 Футбол Колишній тренер Карпат покинув Динамо Загреб 1796
19:13 Футбол Чемпіонат України серед команд Суперболу: Відеоогляд матчів 14 туру 1819
19:10 Футбол Шахтар знайшов нового помічника для Каштру 2331
18:55 Бокс Гвоздик: Лопес буде небезпечним на початку бою з Ломаченком 2116
18:40 Футбол Чеснаков: Ісенко тягне 80% пенальті 2110
18:26 Блог Зінченко вибачився за помилку в матчі проти Саутгемптона 726
18:25 Баскетбол Миколаїв підсилився Кушніровим 2120
18:10 Футбол Літнє трансферне вікно в Україні попередньо відкриється 3 серпня 2215

Названа сума, за яку Коломойський продасть частку у Карпатах Смалійчуку

Сьогодні 23:10 566 0
Метревелі назвав вартість пакету з 50% акцій коштує близько 30 млн доларів
Названа сума, за яку Коломойський продасть частку у Карпатах Смалійчуку
#Карпати, #Смалійчук, #Коломойський

Джерело - Великий футбол.

Ігор Коломойський може продати свою частку у Карпатах іншому співвласнику клубу Олегу Смалійчуку приблизно за  30 млн доларів.

Про це заявив футбольний агент Михайло Метревелі.

"Коломойський зустрінеться зі Смалійчуком і запросить його на каву, якщо за каву заплатить Смалійчук, і не менше 30 мільйонів доларів. Карпати не цікавлять Коломойського в принципі. Як і всі інші клуби, в яких він тим або іншим способом брав участь. Є Дніпро, яке потрібно відроджувати.

Моя бурхлива фантазія підказує, що, можливо, буде злиття між Зорею та "Дніпром. Це більш серйозний для нього буде проєкт, за участю того ж Геллера. Тому, у Олега шансів дуже мало, на мій погляд. Що стосується цієї ситуації, то від цієї історії виграла ПФЛ і та компанія, яка отримає 225 тисяч гривень.

Друге, я знаю, що Смалійчук і Козловський дружать, відпочивають разом. Тому тут піднято хороший хайп, але проблема в тому, що ця ситуація Карпатам ніяк не допомогла. Хоча могла б допомогти, якби все було зроблено по-іншому. Якби Григорій Петрович звернувся в УПЛ і там централізовано допомогли б Карпатам. Перерахували б гроші УПЛ, а Ліга вже передала б ці гроші Карпатам. Це було б коректно.

Потрібно було робити це через УПЛ, яка зацікавлена ​​в тому, щоб всі команди дограли чемпіонат. Олегу не потрібно було від цього відмовлятися, спокійно спрацювали з УПЛ і дограли б чемпіонат. Поки Олег і Григорій мірялися приладами, програли від цього Карпати", - зазначив Метревелі.

Раніше, Карпати запропонували Профутболу провести дебати з іншим співвласником клубу.

Коментарі ()