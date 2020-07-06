Названа сума, за яку Коломойський продасть частку у Карпатах Смалійчуку

Ігор Коломойський може продати свою частку у Карпатах іншому співвласнику клубу Олегу Смалійчуку приблизно за 30 млн доларів.

Про це заявив футбольний агент Михайло Метревелі.

"Коломойський зустрінеться зі Смалійчуком і запросить його на каву, якщо за каву заплатить Смалійчук, і не менше 30 мільйонів доларів. Карпати не цікавлять Коломойського в принципі. Як і всі інші клуби, в яких він тим або іншим способом брав участь. Є Дніпро, яке потрібно відроджувати.

Моя бурхлива фантазія підказує, що, можливо, буде злиття між Зорею та "Дніпром. Це більш серйозний для нього буде проєкт, за участю того ж Геллера. Тому, у Олега шансів дуже мало, на мій погляд. Що стосується цієї ситуації, то від цієї історії виграла ПФЛ і та компанія, яка отримає 225 тисяч гривень.

Друге, я знаю, що Смалійчук і Козловський дружать, відпочивають разом. Тому тут піднято хороший хайп, але проблема в тому, що ця ситуація Карпатам ніяк не допомогла. Хоча могла б допомогти, якби все було зроблено по-іншому. Якби Григорій Петрович звернувся в УПЛ і там централізовано допомогли б Карпатам. Перерахували б гроші УПЛ, а Ліга вже передала б ці гроші Карпатам. Це було б коректно.

Потрібно було робити це через УПЛ, яка зацікавлена ​​в тому, щоб всі команди дограли чемпіонат. Олегу не потрібно було від цього відмовлятися, спокійно спрацювали з УПЛ і дограли б чемпіонат. Поки Олег і Григорій мірялися приладами, програли від цього Карпати", - зазначив Метревелі.