Легенда Дніпра став найкращим гравцем турніру Kyiv Football Cup-2020

Турнір проходив два дні в форматі 8х8

Джерело - Чемпіон.

У Києві завершився традиційний, вже четвертий за рахунком престижний футбольний турнір серед ветеранів 40 років і старше Kyiv Football Cup.

Організатором заходу виступила Європейська ліга ветеранів, а амбасадором турніру став відомий український футболіст Владислав Ващук.

У футбольному святі брали участь 16 команд з 11 українських міст. На жаль, у зв'язку з пандемією коронавірусу, в столицю України не змогли прилетіти футбольні колективи з інших країн.

Kyiv Football Cup-2020 пройшов під девізом - парад зірок українського футболу. На футбольне поле вийшли гравці, які ще недавно радували уболівальників своєю грою за провідні українські клуби і національну збірну України - Шуховцев, Косирін, Цихмейструк, Костюк, Костишин, Полунін, Шищенко, Сачко, Кабанов, Конюшенко та одразу 6 учасників Чемпіонату світу 2006 року - Ващук, Назаренко, Шелаєв, Воробей, Бєлік, Свідерський.

Турнір проходив два дні в форматі 8х8, кожна команда зіграла по 6 матчів.

За підсумками групового етапу і чвертьфіналів в півфіналах зустрілися одеські Аркадія-Аваль - Чорне Море і Володимирівка (Волинська область) - Дніпро. В одеському дербі перемогла команда Чорне Море з рахунком 2-1. При цьому футболісти Аркадії Ігор Шуховцев та Олександр Косирін під час матчу не реалізували пенальті. У другому півфіналі волинські футболісти в драматичному матчі обіграли дніпрян 3-2.

У матчі за 3 місце в серії післяматчевих пенальті триразовий чемпіон турніру Аркадія-Аваль виграла у Дніпра 2-1. Переможцем турніру стала команда Володимирівка, яка в драматичному фіналі і дуже видовищному фіналі виявилася сильнішою за Чорне море - 4-3.

Найкращим гравцем Kyiv Football Cup став Сергій Назаренко (Дніпро)

Найкращим бомбардиром - Олександр Косирін (Аркадія-Аваль) - 11 голів.

Найкращим воротарем - Владислав Лисенко (Володимирівка).

Найкращим захисником - Ігор Павлик (Аркадія-Аваль).

Найкращим нападником - Федір Пилипів (Чорне Море).

А MVP турніру став Валерій Легчанов (Володимирівка).

Учасники та гості Kyiv Football Cup відзначили високий рівень проведення турніру. Так були організовані онлайн-трансляції всіх 45 матчів і глядачі з багатьох країн могли спостерігати за футбольними баталіями.

По завершенню турніру президент Європейської ліги ветеранів Вадим Каганов повідомив, що Kyiv Football Cup-2021 відбудеться з 1 по 4 липня 2021 і в ньому разом із зірками українського футболу зіграють і європейські знаменитості. 32 команди, з яких 16 українських і 16 з Європи, Африки та Азії приїдуть до Києва.

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