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Михайличенко: Можливо ми з Монзуль знову зустрінемося в Олександрії

Сьогодні 10:17 294 0
Олексій Михайличенко прокоментував суддівство Катерини Монзуль
Михайличенко: Можливо ми з Монзуль знову зустрінемося в Олександрії
#Динамо, #Михайличенко, #Монзуль

Джерело - Чемпіон.

Динамо могло виграти Кубок України в основний час.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Наскільки ви задоволені сьогоднішнім суддівством, з огляду на те, що матч судила Катерина Монзуль, до якої у вас раніше були претензії? Сьогодні вона прийняла ряд неоднозначних рішень... Розумію, про що ви кажете. У тому інтерв'ю я сказав, що почув радість із суддівської кімнати, але не говорив, що незадоволений суддівством. Тому давайте не перевертати факти. Я ніколи не казав, що суддівство нам зіпсувало якийсь матч. Можливо, Катерина зараз відпочине, і в Олександрії ми знову зустрінемося?

Я рідко ходжу повз суддівську та не знаю – можливо, арбітри після кожної гри так поводяться? Але для мене це було трохи незрозуміло. А претензій до суддівства у мене не було навіть після того матчу (з Десною). Ми самі показали потворну гру.

Скажу чесно – мені краще оцінювати гру своєї команди. Розумію, що сьогодні вплинули напруга кубкової гри та швидко пропущений м'яч. Але мені здається, що ми могли вирішити питання Кубка, не доводячи ситуацію до пенальті. У Ворскли, на мою думку, були передумови до гольових моментів на контратаках. Але таких гольових моментів, які були у нас, вони не створили", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, Динамо наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв.

 

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