Динамо наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв

У команд по 35 трофеїв

Джерело - Чемпіон.

Завдяки перемозі у Кубку України Динамо здобуло свій 35 трофей за час незалежної України.

Про це повідомляє Чемпіон.

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Завойований трофей дозволив Динамо наздогнати донецький Шахтар, який після нещодавно здобутого чемпіонства випередив киян за кількістю титулів в період незалежної України.

У киян 15 перемог в УПЛ, 12 Кубків України і 8 суперкубків.

В активі Шахтаря – 13 чемпіонств, 13 Кубків і 8 Суперкубків України, а також Кубок УЄФА 2008/09.

Всього по 35 титулів у кожної команди.

Нагадаємо, Динамо переграло Ворсклу в серії пенальті у фіналі Кубка України.