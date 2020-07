Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч АПЛ

Незважаючи на результативну помилку, яку Олександр Зінченко допустив в минулому матчі АПЛ, тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола випустить українця в основі на матч з Ньюкаслом.

Про це повідомляє прес-служба містян.

Гра АПЛ стартує о 20:00.

How we line-up tonight against Newcastle! 💪



XI | Ederson, Cancelo, Otamendi, Stones, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Mahrez, Jesus, Foden.



Subs | Bravo, Walker, Sterling, Gundogan, Laporte, Bernardo , Fernandinho, Garcia, Doyle.



