ПФЛ перенесла два матчі Першої ліги через коронавірус

ПФЛ задовольнила прохання Металурга

Джерело - ПФЛ.

Запорізький Металург звернувся до ПФЛ з проханням про перенесення матчів 23-го і 24-го туру Першої ліги з Черкащиною і Гірником-Спорт, які повинні були відбутися 10-го і 15-го липня відповідно.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Ліга пішла на зустріч клубу і перенесла дані поєдинки.

Нагадаємо, що в Металурзі виявлений сплеск зараження коронавірусом. 13 гравців здали позитивні тести, а команда відправлена на двотижневу самоізоляцію.

Раніше через спалах захворювання також був перенесений матч 21-го туру, в якому Металург повинен був зіграти з Рухом.