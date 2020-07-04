У Запоріжжі спалах коронавірусу

У Запоріжжі на коронавірус обстежили гравців НФК Металург-Запоріжжя, кількість хворих зросла до 13-ти.

Про це повідомили в лабораторному центрі МОЗ.

"Станом на 4 липня із 32-х обстежених у команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкої ступені важкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.

Стан здоров’я у всіх гравців задовільний. На даний час триває епідеміологічне розслідування, проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, у тому числі лабораторні обстеження, дезінфекційні заходи.

Раніше, інформацію про зараження в команді підтвердив директор Металурга Максим Лупашко, але відмовився озвучувати, скільки людей під підозрою на захворювання.

Матч 22-го туру Першої ліги проти Руху перенесли.