У кількох гравців команди із Запоріжжя виявлено коронавірус

Джерело - ФК Рух.

Львівський Рух погодився на перенесення матчу із запорізьким Металургом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Металург проінформував, що у гравців команди виявлено підозру на СOVID-19.

Звістку про позитивні результати на коронавірус суперник Руху отримав вже по приїзді до Львова. Запоріжці миттєво сповістили про це дирекцію ПФЛ та керівництво львівського клубу, звернувшись із проханням перенести суботню зустріч.

У свою чергу, "жовто-чорні" проінформували президента ПФЛ Сергія Макарова та керівництво МФК Металург про свою згоду на перенесення календарного матчу 22-го туру. Відтак, поєдинок Рух - Металург, запланований на суботу, 4 липня, перенесений на невизначений термін.

Раніше, президент Руху Григорій Козловський запропонував оплатити Карпатам виїзні матчі до кінця сезону.