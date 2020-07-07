Кривошеєнко сумнівається, що Рух зможе вийти до УПЛ

У зв'язку з частою зміну тренерів у львівському Русі клубу буде складно вийти до УПЛ цього сезону.

Про це заявив експерт Іван Кривошеєнко.

"Це добре, що в клубу є амбіції, будують поля, академію. Але мені не подобається в Русі те, що часто змінюють тренерів.

Уже третій за один сезон! Це неправильно. Тренеру треба дати час, щоб команда звикла до нього, щоб розуміла його вимоги. Бо щойно пристосувались до наставника - його змінили. А тоді знову ще раз те саме.

Для мене є питання, чи зможе в такому становищі Рух вийти в УПЛ. Із врахуванням цих подій буде складно. Плюс вони зараз не грали", - сказав Кривошеєнко.