Карпати запропонували клубам по 500 тисяч гривень за перемогу над Рухом

Історія протистояння львівських клубів продовжується

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати пропонують 500 тисяч гривень клубам Першої ліги за перемогу над Рухом.

Про це повідомляє президент Руху Григорій Козловський.

Рух опублікував відео телефонної розмови, на якому звучать голоси, схожі на спортивного директора Миная Михайла Кополовця та виконавчого директора "Карпат" Ростислава Ящишин.

Згідно цієї розмови, новий власник Карпат Олег Смалійчук готовий надати призові кожній команді за перемогу над Рухом.

Раніше повідомлялося, що Карпати сплатили 225 тисяч гривень штрафу Руху за невикористання м'ячів Select.

При цьому клуб не поїхав на обидва матчі УПЛ проти Маріуполя, посилаючись на брак фінансування в розмірі 1,5 млн гривень.

Раніше, президент Руху Григорій Козловський запропонував оплатити Карпатам виїзні матчі до кінця сезону.