 Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі

Сьогодні 16:30 2335 1
Багато хто в керівництві УАФ - проти
Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі
#Смалійчук, #Карпати

Джерело - sport.ua.

Львівські Карпати передумали втрачати професійний статус і обнуляти клуб.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Леви" хочуть в наступному сезоні виступати в Першій лізі.

У цьому сезоні Карпати, швидше за все, будуть дискваліфіковані з УПЛ через неявку на два матчі.

Але багато хто в керівництві УАФ не хочуть, щоб львів'яни виступали в першій лізі. Причина - поведінка клубу останнім часом. Тому КДК може позбавити львів'ян професійного статусу.

Нагадаємо, адвокат закликала усунути Смалійчука від футболу

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