У Динамо Брест спростували масове зараження коронавірусом

Динамо Брест офіційно підтвердив випадки зараження коронавірусом в команді, однак заперечує інформацію ЗМІ про те, що захворіли 15 гравців.

Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

"Так, в команді є хворі. Не всі хлопці отримали ще результати тестів. Але це точно не 15 чоловік, як пишуть ЗМІ. Деякі гравці знаходяться на карантині. Що стосується тих, у кого коронавірус підтверджений, то їх стан стабільний, задовільний.

Вони отримують кваліфіковане лікування: за їх здоров'ям пильно стежать медики. Прізвища та імена ми не називаємо з поваги до особистого простору футболістів", - йдеться в повідомленні.