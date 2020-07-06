Колишнього захисника Динамо помістили на карантин у Китаї

Кадар тільки нещодавно зумів прибути в Піднебесну

Колишній центральний захисник Динамо Тамаш Кадар, якого київський клуб продав в Шаньдун Лунен ще в кінці лютого, нарешті зумів прибути в Китай.

Про це повідомляє Xinhua.

Зараз 30-річний угорський захисник відбуває 14-денний карантин у місті Сяминь.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу старт сезону в китайській Суперлізі був відкладений. Очікується, що турнір буде розпочато 25 липня.

Динамо виручило від продажу Кадара 4 мільйони євро.

Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.