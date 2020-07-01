Франков: Побачимо, чи захоче Шахтар мочити Динамо

Прихильники інтриги у боротьбі за друге місце в УПЛ могли б навіть порадіти неуспіху Динамо в Чернігові.

Про це заявив головний редактор тижневика Футбол Артем Франков.

"Майбутнє класичне є цікавим не тільки з точки зору Динамо, але і з точки зору політики Шахтаря, про що він думає перед цими матчами. Або мочити одвічного суперника так, щоб йому зовсім погано стало, чи відправляти своїх гравців у відпустку і награвати молодь.

Все це ми побачимо. А вже боротьба за друге місце йде у нас в чемпіонаті така класна, на диво. Прихильники інтриги могли б навіть порадіти неуспіху Динамо в Чернігові. Тепер все різко загострилося, адже у разі перемоги Динамо над Десною, питання про друге місце вже практично не стояло б", - зазначив Франков.