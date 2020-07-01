 Визначився арбітр матчу Динамо – Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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Визначився арбітр матчу Динамо – Шахтар

Сьогодні 12:31 749 0
Стали відомі суддівські призначення на матчі 29 туру УПЛ
Визначився арбітр матчу Динамо – Шахтар
#УПЛ, #Динамо, #Шахтар

Джерело - УПЛ.

Матч 29 туру УПЛ між Динамо і Шахтарем обслуговуватиме Віталій Романов, арбітром VAR призначений Євген Арановський.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Всі призначення 29 туру УПЛ:

Турнір за 1—6 місця

Субота, 4 липня

19:30 Динамо - Шахтар - Віталій Романов (Дніпро), арбітр VAR - Євген Арановський (Київ)

Неділя, 5 липня

17:00 Десна - Колос - Ігор Пасхал (Херсон)

19:30 Зоря - Олександрія - Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR - Віталій Романов (Дніпро)

Турнір за 7-12 місця

П'ятниця, 3 липня

19.00. Львів - Ворскла - Юрій Іванов (Донецька область)

Неділя, 5 липня

19:30 Олімпік - Дніпро-1 - Дмитро Кутаков (Київська область)

Раніше повідомлялося, що матч Карпати - Маріуполь не відбудеться.

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