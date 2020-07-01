Визначився арбітр матчу Динамо – Шахтар

Джерело - УПЛ.
Матч 29 туру УПЛ між Динамо і Шахтарем обслуговуватиме Віталій Романов, арбітром VAR призначений Євген Арановський.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Всі призначення 29 туру УПЛ:
Турнір за 1—6 місця
Субота, 4 липня
19:30 Динамо - Шахтар - Віталій Романов (Дніпро), арбітр VAR - Євген Арановський (Київ)
Неділя, 5 липня
17:00 Десна - Колос - Ігор Пасхал (Херсон)
19:30 Зоря - Олександрія - Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR - Віталій Романов (Дніпро)
Турнір за 7-12 місця
П'ятниця, 3 липня
19.00. Львів - Ворскла - Юрій Іванов (Донецька область)
Неділя, 5 липня
19:30 Олімпік - Дніпро-1 - Дмитро Кутаков (Київська область)
Раніше повідомлялося, що матч Карпати - Маріуполь не відбудеться.