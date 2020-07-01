Бабич відреагував на чутки про зміну тренера у Маріуполі

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич зберігає спокійний щодо свого майбутнього у клубі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Протягом усієї своєї тренерської кар'єри я вже до цього звик і, по суті, ніяк на це не реагую. Стандартна ситуація для міжсезонного періоду, коли агенти намагаються пропхати, проштовхнути своїх протеже, розгойдуючи човен, нагнітаючи обстановку. Подивіться на хвилювання останнім часом навколо Олександрії, Зорі, Динамо.

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Інша справа – гравці, з якими постійно доводиться спілкуватися, бути в контакті, щоб створювана окремими ЗМІ буря не вибивала їх з колії, щоб не сприймали близько до серця все, що читають в інтернеті. Хоча буває, що подібні моменти їх, навпаки, ще більше мотивують, у хлопців відкривається друге дихання, вони б'ються за тренера, за команду. Для мене ж, повторюся, робота під таким тиском – справа абсолютно звична", – запевнив Бабич.