У Маріуполі можуть відбутися зміни

Валерій Кривенцов може змінити Олександра Бабича на посту головного тренера Маріуполя.

Про це повідомляє zbirna.com.

Керівники азовського клубу залишилися незадоволені виступом команди в півфіналі Кубка України, але у головного тренера маріупольців Олександра Бабича залишається шанс вскочити на підніжку в Лігу Європи поїзда через матчі плей-оф УПЛ.

На заміну Бабучу розглядається кандидатура Кривенцова, який може допомогти прогресу молодих футболістів, яких знає по спільній роботі у донецькому клубі.

Контракт Олександр Бабича закінчується 31 липня.

Нагадаємо, Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України.