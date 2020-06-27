Троє гравців Ворскли можуть пропустити матч з Олімпіком

Джерело - vorskla.com.ua.
Ворскла продовжує підготовку до матчу 28 туру УПЛ проти Олімпіка.
Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу
Матч ризикують пропустити три футболісти полтавського клубу: захисник Альюн Ндіайе, півзахисники Олександр Скляр і Давид Пуцлін.
Точно не зіграють в майбутньому матчі проти Олімпіка захисник Наджиб Якубу, який не відновився після травми та Володимир Баєнко, який відбуває дискваліфікацію.
Нагадаємо, Ісенко потрапив в сферу інтересів Бенфіки.
Раніше, 16-річний герой Ворскли відмовився переходити у Шахтар.