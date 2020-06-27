 Троє гравців Ворскли можуть пропустити матч з Олімпіком | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ
Сьогодні 21:20 515
Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 21:22 509
Ференцварош викупив Зубкова у Шахтаря
Сьогодні 21:07 476
Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 290
Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 1082
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки
Сьогодні 14:43 1300 2
Аліпов - головний тренер жіночої збірної України
Сьогодні 13:24 561
Зеленський закликав відродити один з померлих клубів УПЛ
Вчора 20:25 52550 11
Названо дати і час початку матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 20:10 1697
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Вчора 19:50 3720
Блоги
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:43 1298 2
Відео дня. Президент Зеленський показав як грає в футбол
Відео дня. Президент Зеленський показав як грає в футбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:56 1535
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:19 526
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:47 6606 1
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 3717
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили Андрій Твердохліб
Вчора 18:37 7954
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
Вчора 18:06 1714
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх Андрій Твердохліб
Вчора 17:40 1411
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство Андрій Твердохліб
Вчора 16:36 851
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав Андрій Твердохліб
Вчора 07:35 5077
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії Андрій Твердохліб
25.06.2020 20:27 2446
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум Андрій Твердохліб
25.06.2020 12:01 5668
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців Андрій Твердохліб
25.06.2020 08:54 1252
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо Андрій Твердохліб
25.06.2020 07:34 9952
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився Valeriy Ruchka
24.06.2020 18:01 924
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:23 Футбол Анчелотті: Клопп створив ідеальну машину 128
23:07 Футбол Троє гравців Ворскли можуть пропустити матч з Олімпіком 476
22:54 Футбол Шахтар - Зоря 0:0. Огляд матчу 630
22:40 Футбол Кальярі у матчі з шістьма голами обіграло Торіно у 28 турі Серії А 248
22:26 Футбол Осасуна вирвала перемогу у Леганеса у 32 турі Ла-Ліги 926
22:09 Футбол Манчестер Юнайтед у додатковий час обіграв Норвіч в 1/4 Кубка Англії 1121
21:56 Футбол Динамо відправилось на матч з Десною без двох лідерів 1452
21:44 Футбол Колос – Олександрія 2:1. Огляд матчу 1415
21:22 Пряма трансляція Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE 509
21:20 Футбол Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ 515
21:07 Футбол Ференцварош викупив Зубкова у Шахтаря 476
20:50 Футбол Дженоа вирвала нічию у матчі з Брешією в 28 турі Серії А 1726
20:39 Футбол Динамо Брест із Мілевським поступилося Німану у 15 турі чемпіонату Білорусі 1770
20:30 Футбол Шахтар зібрав на трибунах Олімпійського близько 5 тис фанатів 2303
20:16 Футбол Шахтар Вернидуба не зміг переграти ФК Мінськ у 15 турі чемпіонату Білорусі 2088
20:10 Футбол Карпати – ФК Львів 1:1. Відео голів 2218
19:56 Футбол Барселона втратила перемогу над Сельтою у 32 турі Ла-Ліги 1888
19:42 Пряма трансляція Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE 4416
19:41 Футбол Колос – Олександрія 2:1. Відео голів 2247
19:27 Легка атлетика Логвиненко виграла унікальний легкоатлетичний баттл 2160
19:04 Футбол Соломон і Фернандо у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею 2427
18:54 Футбол Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ 290
18:52 Футбол Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ 1082
18:39 Футбол Мюллєр встановив рекорд Бундесліги за кількістю гольових передач у сезоні 2531
18:25 Футбол Гоффенгайм знищив Боруссію Д, перемоги Вердера та Лейпцига. Результати 34 туру Бундесліги 2525

Троє гравців Ворскли можуть пропустити матч з Олімпіком

Сьогодні 23:07 476 0
У Ворскли кадрові втрати
Троє гравців Ворскли можуть пропустити матч з Олімпіком
#Ворскла, #УПЛ

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла продовжує підготовку до матчу 28 туру УПЛ проти Олімпіка.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу

Матч ризикують пропустити три футболісти полтавського клубу: захисник Альюн Ндіайе, півзахисники Олександр Скляр і Давид Пуцлін.

Точно не зіграють в майбутньому матчі проти Олімпіка захисник Наджиб Якубу, який не відновився після травми та Володимир Баєнко, який відбуває дискваліфікацію.

Нагадаємо, Ісенко потрапив в сферу інтересів Бенфіки.

Раніше, 16-річний герой Ворскли відмовився переходити у Шахтар.

Коментарі ()