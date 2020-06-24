 Директор Карпат Ящишин не хоче проводити матч через сумнівні тести Олімпіка на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Директор Карпат Ящишин не хоче проводити матч через сумнівні тести Олімпіка на коронавірус

Сьогодні 09:55 208 0
Виконавчий директор Ящишин розчарований ставленням Олімпіка
Директор Карпат Ящишин не хоче проводити матч через сумнівні тести Олімпіка на коронавірус
#Ящишин, #Карпати

Джерело - ТК Футбол.

Якщо хочемо знати, хто дійсно несе загрозу іншим, тоді треба робити тести для всієї команди.

Про це заявив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

"Зараз ми ніяк не можемо грати з Олімпіком. З однієї простої причини – ми здали тести, результати будуть в четвер, 25 червня. Умовно, ми граємо з Олімпіком 25 червня в Луцьку. Команда вирушає на матч, приїжджає до Луцька, приходять результати – один або два позитивні. Що робити в такій ситуації?

Але є ще один цікавий момент. Якщо я правильно розумію, Олімпік перевірив тільки трьох людей, вони не робили тести всій команді. Коли ми здавали другі тести, у нас були виявили позитивні результати. Через два дні ми зробили тести для всієї команди, знайшли, що у нас 26 хворих.

Якщо ми хочемо, наприклад, обдурити коронавірус, і хочемо не отримати результати, а отримати негативні результати – це можна зробити, звичайно. А якщо ми хочемо знати, хто у нас дійсно несе загрозу іншим, тоді треба робити тести для всієї команди", – заявив Ящишин.

Раніше, УПЛ підтвердила перенесення матчу Карпати – Олімпік.

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