Директор Карпат Ящишин не хоче проводити матч через сумнівні тести Олімпіка на коронавірус

Якщо хочемо знати, хто дійсно несе загрозу іншим, тоді треба робити тести для всієї команди.

Про це заявив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

"Зараз ми ніяк не можемо грати з Олімпіком. З однієї простої причини – ми здали тести, результати будуть в четвер, 25 червня. Умовно, ми граємо з Олімпіком 25 червня в Луцьку. Команда вирушає на матч, приїжджає до Луцька, приходять результати – один або два позитивні. Що робити в такій ситуації?

Але є ще один цікавий момент. Якщо я правильно розумію, Олімпік перевірив тільки трьох людей, вони не робили тести всій команді. Коли ми здавали другі тести, у нас були виявили позитивні результати. Через два дні ми зробили тести для всієї команди, знайшли, що у нас 26 хворих.

Якщо ми хочемо, наприклад, обдурити коронавірус, і хочемо не отримати результати, а отримати негативні результати – це можна зробити, звичайно. А якщо ми хочемо знати, хто у нас дійсно несе загрозу іншим, тоді треба робити тести для всієї команди", – заявив Ящишин.