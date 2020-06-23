 Аматорський чемпіонат України відновиться 27 червня | Футбол | Champion.com.ua
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Аматорський чемпіонат України відновиться 27 червня

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Стала відома дата відновлення аматорського чемпіонату України
Аматорський чемпіонат України відновиться 27 червня

Джерело - aafu.org.ua.

Виконавчий комітет Асоціації аматорського футболу України (ААФУ) ухвалив рішення про подальше проведення матчів чемпіонату та Кубку України сезону-2019/2020.
 
Про це повідомляє пресслужба ААФУ.

Поєдинки в усіх групах проводитимуться згідно з чинним календарем групового етапу чемпіонату з 27 червня по 5 серпня.

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Фінальний етап та фінальний матч відбудуться в термін до 16 серпня. Порядок проведення фінальної частини чемпіонату буде змінено, про що буде повідомлено додатково.

Півфінали Кубку України з футболу серед аматорських команд сезону-2019/2020 відбудуться 8 та 15 липня. Поєдинки фіналу турніру пройдуть 22 та 29 липня. Жеребкування з метою визначення порядку проведення цих етапів відбудеться 30 червня.

Другий заявковий період сезону-2019/2020 триватиме 18 червня - 17 липня. 

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