Луческу близький до того, щоб очолити нову команду

Інтерес до екстренера Шахтаря виявляють у Швейцарії

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу найближчим часом може знову повернутися до активної роботи.

Про це повідомляє Sport.ro.

74-річний фахівець наразі серйозно розглядає дві пропозиції. Одна надійшла від швейцарського Сьона, інша - від неназваної команди з арабської країни.

Останньою роботою Мірчі Луческу була збірна Туреччини, звідки він був звільнений в 2019 році.

Раніше син Мірчі Луческу Разван заявив, що його батько не здатний стати інвестором Динамо з Бухареста, так як мало заробляв.