Екстренеру Шахтаря не вистачає грошей

Джерело - Gazeta Sporturilor.

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу не здатний стати одним з інвесторів бухарестського Динамо.

Про це заявив його син Разван Луческу.

"Мій батько мало заробляв. У нього була хороша зарплата, але це була лише зарплата. Тепер її немає. Що це означає? Він міг би прийти і дати трохи грошей на рік або два, після чого все б закінчилося. Потрібні інші інвестиції, після чого "Динамо" швидко повернеться до того рівня, на якому було 5-6 років тому", - заявив Луческу-молодший.

Мірча Луческу в якості футболіста провів більше 250 матчів за бухарестське Динамо. Нині ця команда животіє в нижній частині турнірної таблиці чемпіонату Румунії і серйозно ризикує втратити прописку в елітному дивізіоні.

Під час перебування тренером Шахтаря Мірча Луческу отримував близько 4,5 мільйонів євро за сезон.

Нагадаємо, Маліновському тренування в Аталанті нагадали часи Луческу.