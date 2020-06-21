Джерело - Gazeta Sporturilor.
Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу не здатний стати одним з інвесторів бухарестського Динамо.
Про це заявив його син Разван Луческу.
"Мій батько мало заробляв. У нього була хороша зарплата, але це була лише зарплата. Тепер її немає. Що це означає? Він міг би прийти і дати трохи грошей на рік або два, після чого все б закінчилося. Потрібні інші інвестиції, після чого "Динамо" швидко повернеться до того рівня, на якому було 5-6 років тому", - заявив Луческу-молодший.
Мірча Луческу в якості футболіста провів більше 250 матчів за бухарестське Динамо. Нині ця команда животіє в нижній частині турнірної таблиці чемпіонату Румунії і серйозно ризикує втратити прописку в елітному дивізіоні.
Під час перебування тренером Шахтаря Мірча Луческу отримував близько 4,5 мільйонів євро за сезон.
Нагадаємо, Маліновському тренування в Аталанті нагадали часи Луческу.