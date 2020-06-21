Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Сассуоло

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не потрапив до стартового складу на матч 25-го туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.
Про це повідомляє прес-служба Аталанти.
Зустріч розпочнеться о 20.30.
I nostri 11 per la ripartenza! 🔥— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 21, 2020
Our Starting XI for #AtalantaSassuolo! 👊#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #SerieATIM pic.twitter.com/BY2vtS4CPX
У поточному сезоні на рахунку 27-річного українця 5 голів і 2 асисти в 31 матчі за Аталанту.
У стартовий склад хавбек останній раз потрапляв 15 січня - на матч Кубка Італії проти Фіорентини (1:2).
Нагадаємо, Маліновському тренування в Аталанті нагадали часи Луческу.