Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Сассуоло

Зустріч розпочнеться о 20.30

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не потрапив до стартового складу на матч 25-го туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.

Про це повідомляє прес-служба Аталанти.

Зустріч розпочнеться о 20.30.

У поточному сезоні на рахунку 27-річного українця 5 голів і 2 асисти в 31 матчі за Аталанту.

У стартовий склад хавбек останній раз потрапляв 15 січня - на матч Кубка Італії проти Фіорентини (1:2).

Нагадаємо, Маліновському тренування в Аталанті нагадали часи Луческу.