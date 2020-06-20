Маліновському тренування в Аталанті нагадали часи Луческу

Аталанта активно готується до відновлення сезону у Серії А.

Про це розповів півзахисник італійського клубу Руслан Маліновський.

"Моя підготовка? Я можу порівняти, як було в Шахтарі при Луческу. Хлопці говорили, що якщо ти не граєш, то коли ти тренуєшся — можеш вийти й готовий замінити будь-якого гравця. Ті, хто не грають, тренуються більше.

Новий формат Ліги чемпіонів? Хочеться дійти якомога далі. Грати проти таких команд досить цікаво. Шкода, що ми опинилися в такій ситуації, але нічого не поробиш, треба виходити й грати.

В першу чергу ми готуємося до чемпіонату, оскільки потрібно закінчити другого серпня. Зараз ігри проходитимуть дуже часто. Тренер дуже акуратно ставиться до здоров'я гравців. Якщо у когось невеликі проблеми — футболіст залишає тренування. На прикладі Німеччини ми побачили, що після першого туру багато футболістів травмувалося", - розповів Маліновський.