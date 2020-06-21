Хавбек Барселони через травму пропустить близько двох тижнів

Де Йонг пропустить мінімум чотири гри

Нідерландський півзахисник Барселони Френкі Де Йонг отримав травму гомілки і не зможе допомогти команді найближчим часом.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.

Хавбек команди не зможе повернутися на поле до перших чисел липня. Гравець пропустить чотири найближчі гри: матч проти Атлетіка Б, Сельти, Атлетіко М і Вільярреала.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Де Йонг відіграв 37 матчів, забивши два голи і зробивши чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Леванте без проблем переміг Еспаньол.

Раніше Барселона і Севілья не забили голів.