Каргбо: Щасливий отримати шанс зіграти за Динамо

Форварду Динамо Ібрагіму Каргбо необхідно ще декілька матчів, щоб повернути оптимальну форму.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже щасливий отримати шанс нарешті зіграти за Динамо. Особливо приємно, що мій дебют припав на півфінал Кубка України, у якому наша команда показала хорошу гру та здобула перемогу. Для мене це було певним тестом, щоб перевірити, наскільки я готовий після 6-7 місяців поза футболом.