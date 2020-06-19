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Каргбо: Щасливий отримати шанс зіграти за Динамо

Сьогодні 14:30 647 0
Ібрагім Каргбо прокоментував свій дебют за Динамо
Каргбо: Щасливий отримати шанс зіграти за Динамо
#Каргбо, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Форварду Динамо Ібрагіму Каргбо необхідно ще декілька матчів, щоб повернути оптимальну форму.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже щасливий отримати шанс нарешті зіграти за Динамо. Особливо приємно, що мій дебют припав на півфінал Кубка України, у якому наша команда показала хорошу гру та здобула перемогу. Для мене це було певним тестом, щоб перевірити, наскільки я готовий після 6-7 місяців поза футболом.

Важливо: Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України

Гадаю, наразі мені потрібно ще 2-3 гри, щоб повернути свою оптимальну форму", - розповів Каргбо.

Нагадаємо, Динамо заявило Каргбо на матчі УПЛ.

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