Мораес: Мені ще потрібен ігровий темп, слід додати

Джерело - shakhtar.com.
Нападник Шахтаря Жуніор Мораес ще не набрав оптимальної форми після карантину.
Про це розповів сам футболіст.
"Гра була дуже складною, як і попередня зустріч із Колосом. Суперник має досвідчених футболістів, які вже добре знають наш стиль. Було складно фізично: почали за спеки, а закінчували під дощем, який зробив поле важким.
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Для мене це фактично перший матч після карантину, і було нелегко на такому газоні. Відверто кажучи, особисто мені ще потрібен ігровий темп, слід додати. Проте нашу команду варто привітати, адже ми змагалися до кінця, зробили необхідний результат і стали ще ближчими до титулу. Зараз дивитимемося вперед, далі концентруватимемось на своїй грі та додаватимемо з кожним кроком", - розповів Мораес.
Нагадаємо, Шахтар здобув мінімальну перемогу над Колосом у 26 турі української Прем'єр-ліги.