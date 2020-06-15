Мораес: Мені ще потрібен ігровий темп, слід додати

Жуніор Мораес прокоментував матч проти Колоса

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес ще не набрав оптимальної форми після карантину.

Про це розповів сам футболіст.

"Гра була дуже складною, як і попередня зустріч із Колосом. Суперник має досвідчених футболістів, які вже добре знають наш стиль. Було складно фізично: почали за спеки, а закінчували під дощем, який зробив поле важким.

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Для мене це фактично перший матч після карантину, і було нелегко на такому газоні. Відверто кажучи, особисто мені ще потрібен ігровий темп, слід додати. Проте нашу команду варто привітати, адже ми змагалися до кінця, зробили необхідний результат і стали ще ближчими до титулу. Зараз дивитимемося вперед, далі концентруватимемось на своїй грі та додаватимемо з кожним кроком", - розповів Мораес.

Нагадаємо, Шахтар здобув мінімальну перемогу над Колосом у 26 турі української Прем'єр-ліги.