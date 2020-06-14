Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над колосом у 26 турі української Прем'єр-ліги.

Єдиний і переможний гол на 48-й хвилині забив Мораес. Бразилець вишукано перекинув м'яч через голкіпера Колоса. Але головним у взятті воріт ковалівців, без перебільшення, став феноменальний асист Марлоса.

Напередодні Динамо виграло в Зорі та закріпилося на 2 місці в чемпіонаті України. Нагадаємо, Віктор Циганков провів ювілейний, сотий матч за киян в чемпіонаті України та відзначився ефектним голом зі штрафного.

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