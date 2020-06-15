Петраков: Став чемпіоном світу, але не отримав жодної пропозиції

Олександр Петраков прокоментував свою тренерську кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Після перемоги молодіжної збірної України на чемпіонаті світу головний тренер команди Олександр Петраков не отримав жодної пропозиції щодо нової роботи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Звичайно, хотілося отримати якісь пропозиції. Якщо людина говорить, що не хоче чогось - це брехня. Став чемпіоном світу, думав, що якась пропозиція буде.

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