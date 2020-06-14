 Петраков: Якщо Зідан довіриться Луніну, то Андрій зжере Куртуа | Футбол | Champion.com.ua
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Петраков: Якщо Зідан довіриться Луніну, то Андрій зжере Куртуа

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Петраков: Якщо Зідан довіриться Луніну, то Андрій зжере Куртуа
#Петраков, #Лунін

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Андрій Лунін нічим не поступається нинішньому основному воротареві мадридського Реала Тібо Куртуа.

Про це заявив наставник переможця Чемпіонату Світу збірної України U-20 Олександр Петраков.

"Якщо Зідан візьме Луніна в команду, якщо він йому довіриться, він зжере Куртуа. Я в цьому впевнений. Він настільки серйозний хлопець. Настільки відпрацьовує. Він його зжере", - заявив Петраков.

Раніше, Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна.

Нагадаємо, Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні.

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