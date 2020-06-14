Петраков: Якщо Зідан довіриться Луніну, то Андрій зжере Куртуа

Український голкіпер Андрій Лунін нічим не поступається нинішньому основному воротареві мадридського Реала Тібо Куртуа.

Про це заявив наставник переможця Чемпіонату Світу збірної України U-20 Олександр Петраков.

"Якщо Зідан візьме Луніна в команду, якщо він йому довіриться, він зжере Куртуа. Я в цьому впевнений. Він настільки серйозний хлопець. Настільки відпрацьовує. Він його зжере", - заявив Петраков.