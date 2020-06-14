Петраков: Якщо Зідан довіриться Луніну, то Андрій зжере Куртуа

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Андрій Лунін нічим не поступається нинішньому основному воротареві мадридського Реала Тібо Куртуа.
Про це заявив наставник переможця Чемпіонату Світу збірної України U-20 Олександр Петраков.
"Якщо Зідан візьме Луніна в команду, якщо він йому довіриться, він зжере Куртуа. Я в цьому впевнений. Він настільки серйозний хлопець. Настільки відпрацьовує. Він його зжере", - заявив Петраков.
Раніше, Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Понферрадіна.
Нагадаємо, Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні.