Маркевич: Райо Вальєкано це кубло, вони ненавидять Україну

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич відреагував на акцію фанатів Райо Вальєкано проти нападника Альбасете Романа Зозулі.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Поряднішої людини, ніж Роман, я не зустрічав. У плані порядності, як у людини і як футболіста, у нього все на найвищому рівні.
Два роки я з ним працював і скажу, що рідко такі люди трапляються. Це провокація. Все це справа рук купки аферистів.
Проплачена акція? Швидше за все. Якось ми ветеранами збірної України їздили до Іспанії, були в районі Райо Вальєкано. Ми там побачили їх "ставлення" до українців. Це кубло, вони ненавидять Україну і все, що пов'язано з нашою країною.
Мені було все зрозуміло, я переконався в їх відношенні до України. Я не кажу, що там всі такі, але якась купка займається провокаціями", - відзначив Маркевич.
Відзначимо, що уболівальники мадридського клубу перед матчем із Альбасете вивісили банер: "Зозуля був і залишається чортовим нацистом".
Нагадаємо, Райо Вальєкано мінімально здолало Альбасете Зозулі в 20 турі Сегунди.