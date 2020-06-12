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Маркевич: Райо Вальєкано це кубло, вони ненавидять Україну

Сьогодні 18:16 1125 1
Мирон Маркевич прокоментував відношення фанатів Райо Вальєкано до Романа Зозулі
Маркевич: Райо Вальєкано це кубло, вони ненавидять Україну
#Зозуля, #Маркевич

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич відреагував на акцію фанатів Райо Вальєкано проти нападника Альбасете Романа Зозулі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Поряднішої людини, ніж Роман, я не зустрічав. У плані порядності, як у людини і як футболіста, у нього все на найвищому рівні.

Два роки я з ним працював і скажу, що рідко такі люди трапляються. Це провокація. Все це справа рук купки аферистів.

Проплачена акція? Швидше за все. Якось ми ветеранами збірної України їздили до Іспанії, були в районі Райо Вальєкано. Ми там побачили їх "ставлення" до українців. Це кубло, вони ненавидять Україну і все, що пов'язано з нашою країною.

Мені було все зрозуміло, я переконався в їх відношенні до України. Я не кажу, що там всі такі, але якась купка займається провокаціями", - відзначив Маркевич.

Відзначимо, що уболівальники мадридського клубу перед матчем із Альбасете вивісили банер: "Зозуля був і залишається чортовим нацистом".

Нагадаємо, Райо Вальєкано мінімально здолало Альбасете Зозулі в 20 турі Сегунди.

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