Маркевич: Райо Вальєкано це кубло, вони ненавидять Україну

Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич відреагував на акцію фанатів Райо Вальєкано проти нападника Альбасете Романа Зозулі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Поряднішої людини, ніж Роман, я не зустрічав. У плані порядності, як у людини і як футболіста, у нього все на найвищому рівні.

Два роки я з ним працював і скажу, що рідко такі люди трапляються. Це провокація. Все це справа рук купки аферистів.

Проплачена акція? Швидше за все. Якось ми ветеранами збірної України їздили до Іспанії, були в районі Райо Вальєкано. Ми там побачили їх "ставлення" до українців. Це кубло, вони ненавидять Україну і все, що пов'язано з нашою країною.

Мені було все зрозуміло, я переконався в їх відношенні до України. Я не кажу, що там всі такі, але якась купка займається провокаціями", - відзначив Маркевич.