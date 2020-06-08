Відомий коментатор: Перед чемпіонатом світу в Росії я радився з Усиком

Відомий колишній коментатор 2+2 Володимир Кобельков перед коментуванням матчів чемпіонату світу у Росії радився з боксером Олександром Усиком.

Про це заявив сам коментатор.

"Через 7 днів після фіналу чемпіонату світу з футболу був бій у Москві Усика з Гассієвим. Що було спекотніше? Усик - Гассієв. Тому, що я добре Саню знаю. Ми дружимо. Весь період його підготовки до бою я був на базі. Бачив, як він тренується, бачив по 3-4 тренування у день. Бачив, яка це була робота і розумів, що це буде справжній бій. Як він горів цим боєм. Можу порівняти бій Усика з Гассієвим тільки з півфіналом Ліги Європи Дніпро-Наполі. Але Саню ми коментували не з Москви, а тут у Києві, в студії. Фінал чемпіонату світу я навіть не ставлю з Усиком в один ряд. Було і було. Не те, щоб для галочки, звичайно, круто, емоції, але згадай той фінал... Там і близько не було феєрії...

Коли Усика і Ломаченка морозять у ЗМІ, немає бажання публічно вписатися в це. Я не такий великий, щоб кудись вписуватися.

Чи вони не звертаються до мене за порадою? Саня старший за мене. В основному, я з ним раджуся. Я перед чемпіонатом світу багато з ним спілкувався і він один з тих, хто допомагав справлятися з хейтами у мій бік", - зазначив Кобельков.