Відомий коментатор Вадим Скічко не має бажання коментувати матчі за участі збірної України.

Про це заявив сам коментатор.

"Чи немає наміру або амбіцій коментувати матчі національної команди? Взагалі ні. Саме збірної взагалі немає.

Чому? Амбіцій - немає. Але сказати, що якби мені запропонували, а я відмовився, теж не зможу. Я дивлюся всі матчі збірної України, але не скажу, щоб я за неї вболівав. Це тема для ще одного інтерв'ю", - зазначив Скічко.