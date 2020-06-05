Санта-Клара у неймовірному матчі здолала Брагу у 25 турі чемпіонату Португалії

Господарі забили переможний гол у компенсований час

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 червня, у матчі 25 туру чемпіонату Португалії Санта-Клара вдома зустрічалася з Брагою.

Команди обмінялися голами двічі. А у компенсовані хвилини зустрічі господарі вирвали перемогу - 3:2. Відзначимо, що Брага з 64-ої хвилини матчу грала у меншості.

Чемпіонат Португалії - Прімейра-ліга

5 червня, 25 тур

Санта-Клара - Брага 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Франсержіу (пен), 1:1 - 34 Сантана, 1:2 - 56 Тринкан, 2:2 - 66 Сантана (пен)

Раніше, Марітіму втратив перемогу над Сетубалом.

Нагадаємо, перемогою Портімоненсе відновився чемпіонат Португалії.