Гецко назвав фаворита у боротьбі за срібні нагороди УПЛ

Колишній гравець збірної України - про боротьбу за срібло УПЛ

Джерело - Expres Online.

Чернігівська Десна є фаворитом у боротьбі за друге місце в УПЛ сезону 2019/2020 років.

Про це заявив колишній гравець збірної України Іван Гецко.

"Думаю, що Десна зараз найсильніша з усіх чотирьох претендентів на друге місце. Мене радує структура її гри. Команда дуже дисциплінована. У Десні немає футболістів-зірок, зате є потужний колектив", - зазначив Гецко.

На цей час Зоря, Динамо і Десна ділять друге-четверте місця, маючи по 46 очок в активі.

Раніше, УАФ дала відповідь щодо розширення УПЛ наступного сезону.