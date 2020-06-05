Гецко назвав фаворита у боротьбі за срібні нагороди УПЛ

Джерело - Expres Online.
Чернігівська Десна є фаворитом у боротьбі за друге місце в УПЛ сезону 2019/2020 років.
Про це заявив колишній гравець збірної України Іван Гецко.
"Думаю, що Десна зараз найсильніша з усіх чотирьох претендентів на друге місце.
Мене радує структура її гри. Команда дуже дисциплінована. У Десні немає футболістів-зірок, зате є потужний колектив", - зазначив Гецко.
На цей час Зоря, Динамо і Десна ділять друге-четверте місця, маючи по 46 очок в активі.
Раніше, УАФ дала відповідь щодо розширення УПЛ наступного сезону.