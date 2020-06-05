УАФ дала відповідь щодо розширення УПЛ наступного сезону

Була спроба схилити керівні футбольні органи до того, щоб наступного сезону в УПЛ залишалось 12 команд замість анонсованого розширення до 14.

Про це заявив спортивний директор ПФЛ Євген Мороз.

"Була спроба качнути це питання [розширення УПЛ до 14 клубів], деякі клуби хотіли розкачати цю ситуацію у власних цілях.

Однак напередодні в клубів ПФЛ відбулася відеонарада з керівництвом УАФ. Спортивний директор Волині Валентин Кошельник на цьому заході запитував конкретно щодо цього питання.

Тоді всі отримали чітку відповідь, що розширення УПЛ відбудеться, як записано в регламенті: одна команда має опуститися, а три - підіймуться.

Були загальні збори клубів УПЛ, вони також підтримали принцип, записаний у регламенті", - сказав Мороз.