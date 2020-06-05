Санжар: Зарплату не отримували з того часу, як пішли на карантин

Львівські Карпати мають заборгованість по зарплаті перед гравцями.

Про це заявив головний тренер команди Роман Санжар.

"Чи борги перед командою ще залишилися? На цей час у нас є незакриті питання, але вони нібито повинні вирішитися найближчим часом.

Чи під час карантину клуб урізав зарплату? Ми ще ці зарплати не отримували з того часу, як пішли на карантин. Але вони однозначно будуть не повні. Ми знаходимося в діалозі з клубом. Якими вони будуть - остаточно ще не вирішено", - сказав Санжар.