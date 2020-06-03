Білоруський легіонер покинув Карпати через коронавірус

Колишній нападник Карпат Кирило Кириленко залишив львівський клуб через коронавірус.

Про це заявив сам футболіст.

"В першу чергу скажу, що виїхав з команди не з футбольних причин. У цьому плані все добре. Я повернувся в клуб після того, як чемпіонат вирішили відновити, тренувався, готувався до матчів. Але те, що зараз діється в світі, я маю на увазі пандемію, внесло певні корективи в життя, в кар'єру, в тому числі мою. Я вирішив, що мені життя все-таки дорожче, ніж кар'єра. Не хочеться ризикувати, а краще побути в безпеці, з сім'єю. У підсумку, як бачу, це рішення правильне. Наскільки знаю, в "Карпатах" введений карантин до 16 червня. Так що, думаю, зробив все вірно.

Поставилися з розумінням, все абсолютно нормально. Керівництво, тренери розуміють, що в такій ситуації в чужій країні одному перебувати дуже важко, та й небезпечно. Ніхто не знає, що буде далі. А якщо, не дай Бог, ще захворію, як вирішувати питання з лікарнею, лікуванням? Все це заходило дуже далеко, я вже банально не міг тренуватися, не думаючи про це. Все було дивно, нестабільно, тому прийняв рішення покинути Карпати", - зазначив Кириленко.