 Директор Волині: 6 команд взяли рішення щодо 16 клубів - це фарс | Футбол | Champion.com.ua
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Директор Волині: 6 команд взяли рішення щодо 16 клубів - це фарс

Сьогодні 18:25 1015 0
Кошельник розповів про позицію догравання чемпіонату
Директор Волині: 6 команд взяли рішення щодо 16 клубів - це фарс
#Волинь

Джерело - Tribuna.com.

У Першій лізі лише шість команди здали тести на коронавірус.

Про це заявив спортивний директор Волині Валентин Кошельник.

"6 команд взяли рішення по 16 клубам. Це нормально? Ну ви розумієте, як до цього ставитися - ніяк. Фарс.

Ми вже раз збиралися. Що, по 20 разів збиратися? Наш клуб чому втримався на першому засіданні? Тому що немає відповіді на питання щодо медичного протоколу. Команди не пройшли тестування на коронавірус. Ось в Карпатах 26 осіб виявили.

А в Першій лізі лише п'ять команд - ми шості - пройшли тестування. Як можна починати чемпіонат?

Тепер вони вирішили, що команди, які не гратимуть, не матимуть очок. Ось собі уявіть - залишається три тури до кінця і такій команді суперник говорить: "Ти не приїжджай до мене - у тебе все одно нічого не зміниться, ти нікуди не вилітаєш. На тобі пряничок". Це нормально?", - зазначив Кошельник.

Раніше, чемпіонат у Першій лізі буде дограно.

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