Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні захворів на коронавірус у день матчу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Про це заявив сам фахівець.

"Це дуже образливо. Я точно знаю, що слідував всім медичним протоколам. Дотримувався карантин, як і всі інші. Нам не робили мазки, я виявив, що це був вірус, коли в травні склав свою кров на аналіз.

Озираючись назад, я можу лише припустити, що все почалося 10 березня, тому що я погано себе почував. Але у мене не було ні лихоманки, ні проблем з диханням. А коли я вирушав з Бергамо до Валенсії, відчував себе в повному порядку.

Вони дуже кепсько відреагували на цю ситуацію", - заявив Гасперіні.