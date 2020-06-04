В Іспанії вимагають покарати Гасперіні за коронавірус

Джерело - sport.ua.
Валенсія вимагає покарання для наставника Аталанти Джана П'єро Гасперіні за поїздку на виїзний матч Ліги чемпіонів з Валенсією із симптомами коронавірусу.
Про це повідомляє Football Italia.
Тренер поїхав на матч, а вже пізніше стало відомо, що він дійсно хворів вірусом. Це викликало реакцію клубу Валенсія і самого іспанського міста.
Гасперіні повів себе безвідповідально, він не повинен був їхати сюди. Він наражав на небезпеку оточуючих.
Клуб Валенсія чекає реакції УЄФА і італійської футбольної влади в плані покарання тренера.
Раніше, тренер Аталанти Гасперіні зізнався, що хворим поїхав на матч Ліги чемпіонів.