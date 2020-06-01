Гасперіні зробив несподіване зізнання

Джерело - Gazzetta dello Sport.

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні перед матчем Ліги чемпіонів з Валенсією у березні відчував себе погано і мав всі ознаки коронавірусу, але все одно відпрацював гру в звичному режимі.

Про це заявив сам тренер. "Я відчував себе погано за день до матчу з Валенсією, а в день гри мені було ще гірше. Втратив почуття смаку. Пробував вино - немов п'ю воду. Тоді я не проходив тест, бо не підходив за симптомами. Мені було погано, але температури не було, кашлю не було. І тільки недавно мені зробили тест на наявність антитіл. У мене вони є, а це значить, що я дійсно перехворів на коронавірус", - розповів Гасперіні.

Валенсія на офіційному сайті назвала поведінку наставника безвідповідальною і здивувалася, що тренер з симптомами хвороби відправився на матч Ліги чемпіонів.

Раніше, Гасперіні пояснив, за які якості цінує Маліновського.