Зінченко: Мене у Манчестер Сіті підписували 58 гравцем для оренди

Багато хто не розуміє, фани, хто критикує, як складно перебувати у Манчестер Сіті.

Про це заявив гравець команди Олександр Зінченко.

"Тут дуже багато матчів, грати однією обоймою неможливо, є ротація. Багато хто не розуміє, фани, хто критикує, вони не розуміють, як складно тут перебувати. З одного боку, це кайф - ти в одній з найкращих команд світу. Але в іншому сенсі це складно, перш за все психологічно. Тут тренування - просто вбивство. Люди борються. Потрапити в заявку - це вже перемога.

Були випадки, коли Ріяд Марез погано тренувався і не потрапляв в заявку, хоча його купили за 60 мільйонів. Три дня погано тренувався - і випав з заявки, хоча віддали 60 лимонів за нього.

Показати невдоволення - дружині вдома показуй. Потрібно терпіти і чекати. Якщо ти дійсно вважаєш, що гідний грати, то потрібно терпіти. Мене підписували в Сіті 58 гравцем для оренди. Ти розумієш, скільки тут хлопців хочуть грати", - сказав Зінченко.