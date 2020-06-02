В УПЛ зафіксували порушення медичного протоколу у матчах 24 туру

Не повністю клуби дотрималися медичних протоколів під час 24-го туру Прем'єр-ліги.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Загалом клуби впоралися з виконанням медичного протоколу, але були окремі порушення. Вони стосувалися рукостискань, святкування голів. Енергетичне коло було на матчі між командами Колоса й Десни.

Делегат просто зазначає, що були такі випадки. На підставі цього ми проінформували клуби, що є такі порушення, щоб їх більше не було. Якщо вони повторяться, до клубів можуть бути застосовані й інші санкції через КДК", - сказав Дикий.