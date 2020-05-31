Ягеллонія Романчука переграла Краковію. Результати 27 туру чемпіонату Польщі

Лідерство у чемпіонаті втримує Легія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, у 27-му турі чемпіонату Польщі відбулися три матчі.

Дитятьєв у складі Краковії увесь матч провів на лаві запасних. Романчук же у складі Ягеллонії відіграв увесь матч.

Чемпіонат Польщі- Екстракляса

27 тур, 31 травня

Плоцьк - Корона 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 15 Коцула, 1:1 - 30 Ковачевич, 1:2 - 34 Цебуля, 1:3 - 67 Форселл, 1:4 - 87 Кєлб

Краковія - Ягеллонія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Мистковський

Лехія - Арка 4:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Пайшау (пен), 1:1 - 60 Веїнович (пен), 1:2 - 72 Марціняк, 2:2 - 77 Пайшау, 2:3 - 82 Веїнович (пен), 3:3 - 87 Зволінські, 4:3 - 90+6 Майшау (пен)